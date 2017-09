ACTUALITATE

DICTATURA DEMOCRATICĂ

Starea naturală, a societăţii civile, spune John Locke, este anarhică şi de aceea are puţine avantaje. Chiar şi relaţia intens personală a „societăţii conjugale” sau dintre „stăpân şi servitor” nu constituie o bază pentru viaţa civilizată. (Ralf Dahrendorf, După 1989 Morală, revoluţie şi societate civilă, Ed Humanitas, Bucureşti 2001, pag 77 )

Istoria politicǎ mondialǎ a demonstrat cǎ declanşarea crizelor economice sunt urmate de cele mai multe ori de manifestaţii politice şi populiste care rǎmase nesoluţionate riscǎ în a genera aşa numitele dictaturi democratice. Dacǎ astfel de dictaturi sunt în detrimentul naţiunii contribuabile, difuzarea regimurilor de castǎ totalitare este iminentǎ. O cauzǎ a propagǎrii acestor dictaturi clientenare este politizarea instituţiilor statului care creazǎ un sistem incompetent şi pervertit în cele mai mici structuri profesionale. Numirea în funcţii este afacere a statului şi a oligarhilor sectorului privat, depinde de unitatea în cauzǎ şi de personalul ce compune gruparea instituţiei. Cât despre sindicatele care reprezintǎ chipurile interesele angajaţilor, asta rǎmâne o chestiune pur constituţionalǎ şi atât. Practic diplomaţia fǎţarnicǎ a liderilor se observǎ din inconsecvenţa strategiilor sindicale a celor lipsiţi de scrupule şi prin lipsa transparenţei presupuselor negocieri. Toate acestea denotǎ existenţa istoricǎ a dictaturii democratice care poate culmina cu mari revolte populiste sau mai grav, masacre cu urmǎri lamentabile asupra viitorului.

Instituţiile sunt, după cum spune Lock, în primă instanţă norme, sancţiunile asociate cu ele şi formele de organizare în care acestea apar; ele constituie „lege şi sistemul judiciar comune la care să apeleze.” Într-un sens oarecum mai larg, acestea includ moravurile acceptate ale coexistenţei cu ceilalţi, iar într-un sens mai profund, regulile trebuie să aibă un sens. Instituţiile ajută la susţinerea libertăţii numai dacă nu sunt doar „legale”, ci şi „legitime” (Jhon Lock, Al doilea tratat despre cîrmuire. Scrisoare despre toleranţă, Trad din lb engleză de Silviu Culea, Ed. Nemira, Bucureşti 1999, 77)

Mass-media reprezintă o componentă importantă a societăţii civile în cadrul oricărui sistem democratic. De aceea suspiciunea privind lipsa independenţei sale în România indică un posibil obstacol în calea democratizării. În mod corespunzător, o autentică transformare a rolului şi locului mediei în sistemele sociale ale ţărilor post comuniste a trebuit să presupună o emancipare şi o autonomizare precum şi o redefinire a naturii ei, astfel încât dintr-un instrument al puterii să devină o formă de interacţiune a diferitelor grupuri sociale, un element al societăţii civile şi al democraţiei participative. (R.D.Putnam, Cum funcţionează democraţia?, Ed. Polirom 2001, pag. 103-104)

Reacţionând împotriva comandamentelor politicii centrată pe ordine care tinde să reducă totul la simpla raţiune de stat, societatea se protejează, şi apără indivizii împotriva arbitrariului, instituind o nouă ordine, a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. Redus la simplul monopol al coerciţiei, statul nu mai poate fi protectorul libertăţilor, ci apărătorul propriilor interese. Ideea monopolului asupra coerciţiei exprimă viziunea conservatoare asupra statului de drept aşa cum a fost ea prezentată în cadrul şcolii germane de către F.-J.Sthal pentru care dreptul nu ar reprezenta o limitare, ci un mijloc de organizare raţională a statului şi de normalizare a raporturilor sale cu cei administraţi. (Cristian Pîrvulescu, Politici şi instituţii politice, Ed Trei, Bucureşti 2002, pag. 55)

Cunoscându-şi prerogativele, statul ar interveni fără complexe împotriva cetăţenilor câtă vreme dreptul nu este o limită exterioară statului, ci consecinţă a autolimitării acestuia.

COMUNISM SAU DEMOCRAŢIE ?[1]

Dezinformarea sau mai degrabǎ manipularea presei de cǎtre înfǎptuitorii morali ai aşa zisei crize economice constituie anihilarea organului suprem de apǎrare a naţiunii. Acest lucru dǎ naştere unei intoxicǎri de mesaje penibile şi chiar perimate pentru cei lipsiţi de scrupule, mai ales pentru cei modeşti şi raţionali.

„Au fost epoci în dezvoltarea sufletului românesc în care gânduri mari nu s-au putut răspândi pentru că nu s-a găsit nimeni să cheltuiască pentru tipar şi în care, pentru aceeaşi osândă de a rămânea în manuscris şi până astăzi, lecţii folositoare de bună limbă românească nu s-au putut îndrepta către cei cari, prinşi de falsele mode, greşeau în alcătuirea formei.”( NICOLAE IORGA, Sfaturi pe întuneric, Ed Militară, BUC 1977, pag 84)

Am auzit cǎ mare crizǎ economicǎ ar veni peste blestematul ǎsta de nem. Şi nu m-ar durea sufletul dacǎ aş ştii cǎ cei ce l-au blestemat ne amǎgesc cǎ inflaţia, deficitul bugetar şi alte asemeni denumiri fiscale ar pune mari probleme economiei mondiale, cu atât de mult celei româneşti. De aşa numitele coaliţii care provoacǎ iminente crahuri pe piaţa româneascǎ nu mai zice nimeni nimic sau dacǎ zic, o spun într-o manierǎ voalatǎ de numai bǎieţii cu ”ochi albaştrii ” mai pot intui ceva.

Şi totuşi consolarea atinge limitele hazardului citind ce scria cu zeci de ani în urmǎ marele nostru istoric: „Greutăţile statului român de astăzi, preţurile mici ale produselor noastre, reclamaţiunile îndreptăţite ale creditorilor noştri străini – care au dreptul de a-şi apăra banul şi care ne fac favoarea de a ne da sfaturi pe care le vom urma întrucât ne îngăduie realitatea vieţii noastre naţionale, – toate acestea la un loc sunt floare la ureche pe lângă ceea ce a fost trecutul acestui popor.”(Ibidem, pag 9)

Mi-e cu neputinţǎ sǎ cred Romania nu este capabilǎ sǎ iese din impasul economic şi infrastructural în care se aflǎ. Se vede prea bine lipsa de profesionalism cu care se camufleazǎ evaziunile fiscale compensate de o inflaţie nejustificatǎ. Alta este problema românilor şi anume teama inutilǎ a cetatenilor pentru sustinerea unor drepturi esentiale oricǎrui regim politic inclusiv cel comunist. La aceasta se adaugǎ interesul personal şi inegalitatea în drepturi creatǎ de lumea capitalistǎ, motive care definesc lipsa de solidaritate a romanilor în solutionarea problemelor existente. Nu cumva acesta este regimul politic totalitar care împiedicǎ pacifist declanşarea unui puci, menit sǎ opţinǎ adevarata egalitate în drepturi ? Nu cumva democraţia românilor este mai degrabǎ un neo-comunist european ? Nu pun astfel de întrebari în ideea de a mi se rǎspunde afirmativ la ele, ci de a mǎ convinge de ce în Romania de mai bine de 19 ani nu se respectǎ constituţia deşi ea este conceputǎ dupǎ tiparele celei democratice eupopene ? Mai rǎmâne o singurǎ explicaţie. Aceastǎ uniune este creatǎ pentru aceleaşi state superputeri de altadatǎ, celalate urmând a fi sateliţi necesari întreţinerii acestora. Cu alte cuvinte ceea ce nu au reuşit razboaiele sǎ opţinǎ în mii de ani, reuşesc acum prin semnǎturi, oligarhii europei. Şi dacǎ este vorba despre libertate a presei sau a informaţiei conform constituţiei democratice, nu înţeleg ce cautǎ acum cenzura specificǎ regimului totalitar dupǎ 20 de ani de la revoluţie? Sǎ înţeleg cǎ P.S.D-ul nu este altceva decât o mascǎ a totalitarismului dinastic sau „laptele bǎtut al comunismului.”

„Stiţi ce vor social-democraţii? Sǎ facǎ şi bine, dacǎ se poate, dar sǎ nu facǎ ce trebuie. Social-democraţia e anticamera comunismului. Numai cǎ, dacǎ prin social-democraţie s-a intrat în comunism, nu se poate ieşi din comunism tot pe-acolo. E ca o uşa care se poate deschide numai dintr-o parte. Social-democraţii n-au forţa activǎ de lupta. Pǎi n-au guvernat Germania social-democraţii? Drept care au fǎcut pe ei!” (Petre Ţuţea, Cugetǎri memorabile).

Îmi aduc aminte de cuvintele unui mare politolog Alfred Bulai, care provocat fiind de unul dintre studenţi la un curs pe tema politicii deficitare româneşti rǎspunde evaziv: „Să ne ferească D-zeu de ziua în care politicienii să se înţeleagă între ei.” Oare n-ar trebui sǎ credem acum, cǎ aceastǎ crizǎ economocǎ este rezultatul unor carteluri de tipul celor francmasonice concepute la nivel mondial ? Acesta este rezultatul luptelor eroilor naţionali pentru aşa numitele drepturi constituţionale într-un stat democratic? Am înţeles, trǎim într-o ţarǎ blestematǎ cu lideri infami şi lipsiţi de cele mai elementare sentimente umanoide. Şi ştiţi de ce? Pentru cǎ „nu există nici o societate în care regulile să fie automatizat respectate”( GERGES BALANDIER, Antropologie Politicǎ, ED.”Amarcord” ORADEA 1998, pag 111), pentru cǎ ţara care îşi omoară conducătorul este urgisitǎ pânǎ la al şaptelea neam…

Elitele şi mass-media

Nivelul intelectual şi moral al oamenilor nu este egal ci variază ca şi înălţimea lor fizică sau după cum sunt degetele de la mână, aşa este şi diferenţa între oameni pe toate planurile. Istoria a dovedit că lumea a fost condusă de mediocrii dar care se folosesc de imaginea unor elite pentru a-şi ascunde eventualele lacune profesionale. Această situaţie pare să fie tolerată inclusiv de Dumnezeu cu scopul de „a feri pe aleşii săi de infatuarea cerbiciei lor.” Masele nu pot trăi fără elite ca urmare a problemelor sociale greu de rezolvat. Nevoia de ajutor devine cu atât mai imperioasă cu cât aviditatea celor puternici este mai pronunţată. Prin urmare, conducerea maselor ar trebui să cadă în sarcina elitelor aşa zise astăzi sociale. Spiritualitatea lor trebuie pusă în slujba binelui obştesc, înţelegând prin aceasta comoara de idealuri şi valori spirituale, patrimoniul sacru al unei naţiuni. Care ar fi aceste valori, cum se menţin, promovează sau cum se apără, trebuie să ştie orice om de elită.[1] Idealul portretului fiecărei elite este făcut de Panaiotis Nellas când zice că „proprii sufletului sunt evlavia şi intelecţia. Iar comune sufletului şi trupului sunt virtuţile, care se raportează la suflet întrucât sufletul se foloseseşte de trup”.[2] Cu alte cuvinte conduita morală şi pregătirea intelectuală depind de natura sufletescă şi ar fi condiţii esenţiale pentru clasificarea adevăratelor elite. Şi cum natura păcătosă a firii umane împiedică relizarea acestor deziderate, putem accepta ca fiind un ideal punerea în evidenţă a acestor elite ca nişte etaloane sociale. Totuşi mulţimile sunt conduse de persoane inferioare şi iresponsabile sau mai concret de pseudoelite convertite la „noua ideologie democratică”. Inactivitatea spirituală, fizică şi intelectuală creează posibilitatea convertirii la o astfel de ideologie cele mai multe dintre acele persoane lăsându-se pradă imaginaţiei bolnave cauzată de letargia minţii. „Imaginaţia este o forţă uriaşă, creatoate, dar în acelaşi timp şi sinistră şi înfiorătoare pentru suflet. Ca atare, este imperios necesar ca ea să fie stăpânită de noi, dar nu există nici un alt mijloc de a putea-o stăpâni, decât dându-i o îndrumare corectă. A înăbuşi mişcarea imaginaţiei este ceva primejdios, iar uneori absolut cu neputinţă”.[3] Elitele adevărate se adresează pornirilor generoase din sufletele mulţimii, iar atunci când nu sunt înţelese, intervine prin forţa autorităţii pentru reprimarea pornirilor oarbe şi întunecoase. Rolul acestor elite a fost bine exprimat în vorbele unui general atenian: „Decât o armată de lei condusă de un cerb mai bine o armată de cerbi condusă de un leu”.

În îndrumarea culturală a maselor elita trasează drumul adevărului, a obiectivităţii şi disciplinei intelectuale al dezinteresării şi demnităţii morale; în conducerea politică se menţine pe linia devotamentului pentru binele public. Această atitudine faţă de adevăratele elite este o lovitută îndreptată împotriva intelectualilor care poate însemna stingerea luminii, pentru ca în umbră să se elibereze pornirile imorale şi egoiste. Examenele date în faţa realităţilor sociale sunt adevărate probe de rezistenţă intelectuală şi morală, pe care istoria le va judeca aşa cum a făcut-o cu „elitele de ieri”. Conştiinţa acestei răspunderi şi sentimentul tainic al solidarităţii cu trecutul şi viitorul patriei constituie adevărata mistică a elitei conducătoare. „Omul de stat trebuie să vadă cu ochii celor morţi, ai celor vii sau chiar cu ai celor ce nu s-au născut încă”. Acest misticism nu conţine ură şi nu fuge de lumină; el este trăirea unei adânci înţelegeri şi a unei grele răspunderi. [4] Judecata istoriei poate fi uneori subiectivă ştiind cu toţii că este influenţată, ba chiar intoxicată de ideologii semidocte a celor ce o concep. De aceea, sacrificiul uman trebuie făcut în numele lui Dumnezeu şi pentru îndreptarea fărădelegii omenirii, batjocorite prin dezinformare, pentru a fi mai uşor manipulate. „Oricât ar stărui poporul să te aducă la călcarea legii, fereşte-te de ai face pe voie” (Epictet). Calităţile intelectuale şi morale trebuie să întregite de curaj şi devotament iar dacă va fi cu putinţă să accepţi inclusiv martiriul nu numai pentru credinţă dar şi pentru binele obştesc.

Tendinţa de a demoniza mass-media, aparţine unor falşi ortodocşi din România. Ar trebui să ne întrebăm ce câştigăm cu această atitudine dacă nu găsim o alternativă viabilăpentru remedierea acesteia? Se observă că mass-media zilelor noastre a abdicat de la rolul educativ şi că promovează cu nonşalanţă desfrâul, divertismentul „estival” scâbros şi lasciv, muzica deşănţată, astrologia, vrăjitoria, teorii aparent stiinţifice despre lume şi viaţă, fenomenele U.F.O. şi paranormale, sincretismul religios şi, mai nou, învăţătura cultelor neoprotestante. Azi vulgaritatea şi prostul gust au devenit, din păcate, sinonime cu libertatea de expresie! „Asta cere publicul” se spune ca un pretext scuzabil, însă, fără doar şi poate, gusturile se mai şi educă. Dar să nu dăm vina doar pe comunicarea mediatică în sine, ea este, după cum îi spune şi originea, un „mijloc”, un… simplu mijloc. Cei ce alegem suntem noi, cei ce ascultăm radioul, cei ce privim la televizor şi cei ce citim ziare.

Putem lupta, spre exemplu, împotriva unei aşa mari invenţii cum este televiziunea? E rău televizorul? El e doar un mijloc… Noi, cei ce alegem, alegem bine sau rău. Tot la fel, am putea spune că şi descoperirea hârtiei sau a tiparul sunt lucruri rele, căci se tiparesc puţine cărţi bune şi mult prea multe cărţi proaste. Nu este onest să-i învăţăm pe creştinii noştri să aibă discernământ, să aleagă ce-i bun de acolo „aşa cum albina culege nectarul din florile bune”? Parintele Teofil de la Sâmbata de Sus, în stilul său, spunea că, dacă televizorul nu-i stricat, este bun. Şi Părinţii Bisericii spuneau în acelaşi duh că nu vinul e rău, ci beţia, nu femeia e rea, ci curvia etc. Biserica se adresează prin excelenţă tuturor fiilor ei, nu doar unor enclave care detestă societatea deschisă şi demonizează mass-media…. Biserica nu ne îndeamnă să ieşim din societatea civilă, să întoarcem spatele lumii… Trebuie să trăim în lume, ca şi cum nu am face parte din ea în sensul pe care Sfântul Pavel, prin excelenţa deschis către lume, îl prezintă în Epistole când spune: Căci nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutam pe aceea ce va sa fie (Evrei 13, 14). Acelaşi neînfricat Apostol afirma: Aşadar, dacă aţi înviat împreună cu Hristos, căutaţi cele de sus, unde se află Hristos, sezând de-a dreapta lui Dumnezeu; Cugetaţi cele de sus, nu cele de pe pământ (Coloseni 3, 1-2). Cum se face că tocmai autorul acestor versete, Sfântul Pavel, este prin excelentă un om al comuniunii şi comunicării, un om al lumii? Evident că, cine traieşte în cetate şi întoarce spatele lumii reale, cine rămâne indiferent sau impasibil faţă de cele ce se întamplă în lume, trădează puţina iubire faţă de oameni (excepţie făcând monahii care au părăsit lumea nu pentru că au detesta-o, ci chiar din dragoste pentru ea; mulţi cred, pe bună dreptate, că pentru rugaciunile lor Dumnezeu mai ţine lumea). De aceea, cred că se cuvine să ne călăuzim după Sfântul Pavel, căci el mărturisea cu dragoste Evanghelia pe pământ şi inima îi era permanent la Cer. Este adevărat, după cum afirma şi Danion Vasile, că „mass-media este Evanghelia zilelor noastre; este lumina după care se călăuzesc masele de oameni care aşteaptă vestea cea bună a fericirii pământeşti”[5].

E o realitate. Totul se învârte azi în jurul comunicarii mediatice. Ea e o forţă ce nu ar trebui să o mai neglijăm, ea formează, ea creşte tinerii de azi. Nu câştigăm nimic dacă o demonizăm. Dacă ochii şi urechile a milioane de români sunt îndreptaţi spre presa, radio şi televiziune este şi datoria noastră, a celor ce mărturisim după putere Cuvântul Mântuitorului, de a veni şi pe acest drum în întampinarea acestora mici pentru care Hristos a murit. Bineînţeles că Evanghelia trebuie să fie vestită pe calea tradiţională a pastoraţiei; predica se ţine de la amvon, catehizarea se face în biserică şi la orele de religie, dar nu ne mai putem îngadui să ignoram acest mijloc prin care Cuvântul lui Hristos poate ajunge la oamenii ce-şi spun: „nu le am p-astea cu Biserica”…

Editorialul nu este un gen patristic, spun ce-i ce se grăbesc să excludă temeiul unei prese creştine, afirmă un teolog[6]… Pe bună dreptate, dar în acelaşi duh putem să ne întrebăm: o barcă poate fi amvon? Iată că adaptându-se momentului şi locului, Mântuitorul Hristos a făcut amvon dintr-o corabie pe când mulţimile se îmbulzeau pe malul lacului Ghenizaret ca să-l asculte[7]. Predicile Sfântului Pavel în agora din Corint sunt şi ele o… adaptare din mers. Astăzi e oportun să vorbim cu putere multă în agora spaţiului mediatic căci unde sunt oameni, e nevoie de mărturisirea credinţei. În principiu nu contează calea, ea e valoroasă dacă aduce roade în timp…Cu alte cuvinte răspândirea cuvântului lui Dumnezeu printre oameni completează pe cel de la amvon.

În emisiunea Eugeniei Vodă, „Profesioniştii”, Înalt Prea Sfinţia Sa Bartolomeu Anania mărturisea că, pe când era încarcerat la Aiud de către regimul politic, ţinea sâmbăta şi duminica predici în limbajul morse celor din celulele alăturate. Vlădica s-a adaptat momentului, nu a considerat că e neadecvat a ţine predici la ţeava de calorifer… Deşi Internetul este şi el de multe ori demonizat în ziua de azi, totuşi mulţi părinţi dau răspunsuri la întrebari duhovniceşti concrete prin Internet. Multe site-uri cuprind cărţi şi predici ortodoxe, poţi „vedea”, spre exemplu, tot prin mijlocirea lui, adevărate comori iconografice ale Sfântului Munte Athos.

Forţa şi impactul mass-media, nu mai trebuie neglijat, mai ales azi când trăim într-o epocă a comunicării…

Deşi sunt un procentaj minuscul faţă de Biserica dreptmaritoare, neoprotestanţii, au acaparat într-o proporţie foarte mare spaţiul mediatic românesc… În ziua de azi se folosesc din ce în ce mai mult sintagme ca: „concurenţa valorilor religioase”, „pluralism religios”, „piaţa liberă a religiilor”, „oferta religioasă”. Nu ne plac astfel de sintagme de marketing şi cred că ar fi bine să nu ne obişnuim cu ele. Biserica Ortodoxă nu are ce vinde şi nici ce cumpăra, ea e datoare să asigure mântuirea credincioşilor în orice vremuri, oricum ar fi ele, şi să îi pazească pe fiii ei de învaţăturile noi pierzatoare de suflet. Filme religioase neoprotestante, predici ale unor pastori, poţi auzi şi vedea pe „n” canale media dar şi explicări simpliste şi emfatice ale textelor evanghelice, nu mai vorbim de îndemnuri de a suna la un număr de telefon după o Biblie sau pentru ca pastorul să se roage pentru telespectatori. Prozelitismul nu mai este în lumea de azi văzut ca o acţiune negativă, ci ca o expresie a libertăţii într-o societate confuză aflată în derizoriu.

Aşa cum spunea Teodor Baconsky, e nevoie de o presă ortodoxă care, „să cântărească ziua din perspectiva eternităţii”…Cred că în condiţiile în care tipul de presă macabru (scandaluri, violuri, crime) se dezvoltă şi acaparează piaţa informatională, noi îi putem contrapune faptul cotidian comentat din perspectiva vieţii în Hristos, cu accent pe experienţele pozitive, ziditoare, demne de urmat.

E nevoie de edituri ortodoxe serioase (mulţi teologi preoţi şi laici au excelente teze de licenţă care cu puţin efort, concretizat în a le rescrie pe-ntelesul creştinilor de rând, ar merita să vadă lumina tiparului), reviste de spiritualitate şi de ziare de largă circulaţie, cu subiecte incitante, care să respecte regulile de piaţă, pentru a fi vândute. E nevoie de emisiuni radio-TV ortodoxe bine făcute, programate şi în afara timpului liturgic, ca să poată fi vizionate şi de cei ce merg regulat la Sfânta Liturghie. Tocmai cei mai interesaţi de emisiunile acestea nu le pot urmări. Va mai amintiţi celebra emisiune Credo de pe TVR 2 de acum vreo 10 ani şi cum era aşteptată cu sufletul la gură de creştinii mai mult sau mai puţin credincioşi şi câte comentarii năştea a doua zi? Vă amintiţi impactul extraordinar al filmului Iisus din Nazaret al lui Franco Zeffirrelli? Pe bună dreptate, părintele Ştefan Iloaie, directorul postului de Radio Renaşterea (Cluj) şi printre puţinii teologi specialişti în mass-media, spuneau că „Nu vom şti niciodată toate modalitaţile prin care Dumnezeu lucrează şi prin care El Se face cunoscut în lume”[8].

Teologii cu condei pot mai mult decât să ţină „sfântul zilei” sau să explice în trei rânduri Evanghelia duminicală. E nevoie în presa de azi de o viziune ortodoxă asupra lumii în care trăim. De bună seamă, cuvântul lui Hristos merită mai mult decât un colţ de pagină, de cele mai multe ori cu învecinări stânjenitoare şi ruşinoase promovate de „găinarii” de presă. Cei ce merg conştiincioşi la biserică, cei care Îl mărturisesc pe Hristos cel Viu prin însăşi viaţa lor, oare nu simt nevoia că ceea cred să se regăsească într-o mai mare măsura în spaţiul mediatic? Nu cred că iubesc ei această enclavizare sau pur şi simplu să creadă că nu se mai poate face nimic. Poate că presa ortodoxă nu va avea niciodată tirajele revistelor… cu pictoriale sau ale cotidienelor sportive, dar ştiu cu siguranţă ca există interes nu doar pentru „campionii slavei lumeşti” (sportivii, artiştii), ci şi pentru „campionii slavei celei cereşti” (sfinţii).

Oare nu ne-a obosit pe toţi satirizarea în mass-media a superstiţiilor unor creştini sau prezentarea marilor praznice într-un limbaj total neadecvat sau doar din perspectiva unor aspecte absolut nesemnificative (bradul de Crăciun, iepurasul de Paşti, etc.)? Faptul religios are, în general, valoare pentru jurnalişti doar dacă e inedit, senzaţional sau pune Biserica într-o lumină nefavorabilă. Personal deplâng astfel de situaţii şi recomand, în consecinţă, facultăţilor de jurnalism să studieze şi oarece discipline teologice, pentru că omul de presă de la noi – prin cuvantul lui scris sau vorbit – se adresează unor suflete creştine. Nu mai spun că ignoranţa nu e deloc o buna carte de vizita…

Despre moralitatea presei s-a vorbit nu o dată. De aceea, Teodor Baconsky afirma că a scrie un simplu articol despre cele sfinte într-o gazetă mediocră, suburbana, e ca şi cum ai transforma în capelă una din dependintele unui bordel[9] .E un mare risc? Da, se pare că este… Dar există şi posibilitatea ca, printr-o lucrare susţinută, bordelul să se transforme, cu mila lui Dumnezeu, într-un asezămant de binefacere.[10]

Biserica noastră dinamică şi vie îşi poate asuma acest lucru. Capul ei, Hristos ne spune: Indrazniţi. Eu am biruit lumea (Ioan 16, 33).

Ionel Cioabă

